Luino, arriva l’ordinanza anti bottiglie: la sera solo al tavolo

Arriva l’estate e col caldo anche l’ordinanza ‘anti bottiglie‘: troppa sporcizia lasciata in strada dopo le nottate sul lungolago, troppo rumore causato dagli assembramenti di persone che fino a tarda notte campeggiano per le vie del centro.

Dunque il Comune di Luino emette un’ordinanza che impedisce alle attività di somministrare bevande in contenitori di vetro nel periodo estivo, dal 26 giugno. fino al 2 agosto dalle 20 alle 7, se non per i clienti che cenano o bevono al tavolo o per chi consuma al bancone senza quindi uscire dal locale.

Per chi contravviene all’ordinanza sono previste sanzioni da 100 a 500 euro.

Il divieto di vendita per asporto riguarda non solo bar o locali ma anche la vendita al minuto, e sarà vietato anche portarsi appresso bottiglie o altri contenitori. Il divieto si estende anche alle lattine di alluminio.

Le misure sono state prese per proteggere il decoro urbano, ma anche per prevenire fenomeni legati al disturbo della quiete pubblica che hanno causato in diverse occasioni, anche recenti, l’intervento dei carabinieri che in due casi hanno sanzionato alcuni locali.