Luino, il centrosinistra: “Abbiamo lista e candidato sindaco, presentazione il 25 luglio“

Sereno. Sollevato. Positivo.

Tre parole da cui non si cava un commento o un’indiscrezione, ma solo uno stato d’animo che Giorgio Ferri, segretario del Pd lunense pronuncia per fotografare il momento “liquido“ per definizione: campagna elettorale ai blocchi di partenza fra i ghiacci, poi fermata dal lockdown primaverile e ripresa sotto il sole (e sotto traccia) con le segreterie dei partiti, e dei movimenti civici locali che si guardano, si annusano prima di venire allo scoperto.

Se in casa centrodestra le fumate nere si sprecano, dall’altra parte della barricata – che vuol dire con ogni probabilità lista dai disegni civici ma dai colori molto vicini al Partito democratico – si respira aria di preparativi.

No, Giorgio Ferri di nomi ancora non ne fa ma cita una data certa, il 25 luglio, come momento di presentazione della lista. «Per molti è un sabato e basta. Per noi è una data simbolica dal punto di vista storico (la caduta del fascismo ndr). La presentazione avverrà, si spera, a Palazzo Verbania». E chi sarà a sedersi al centro del tavolone nella grande sala conferenze al pianterreno, col microfono in mano, per presentarsi ai cittadini? «Su questo, per ora non voglio dire nulla, il nome rimane riservato». Riserbo confermato in diversi altri ambienti dentro e fuori dai democratici. L’unico indizio Ferri lo dà parlando di un candidato «maturo», senza spingersi oltre quindi fuori dalle ipotesi legate a maturità anagrafica piuttosto che politica, intesa come di impegno, o di esperienza.

«Saranno otto donne e otto uomini, più il capolista», appunto il candidato sindaco. «Posso dire con certezza che stiamo lavorando in maniera molto forte sul programma per la città», spiega il segretario che percepisce dal clima frizzanti in città la scadenza elettorale farsi prossima: se tutto va bene, il giorno scelto per la presentazione della lista sarà a circa 60 giorni dal voto dato per probabile nel fine settimana del 20 e 21 settembre (sebbene la finestra elettorale aperta dal dl elezioni approvato al Senato qualche giorno fa preveda una forbice temporale che va dal 15 settembre al 15 novembre).

Resta solo un punto, tutto politico e quindi di programma che tuttavia rappresenterebbe anche una sintesi sulle ricadute a livello locale di quanto testato da un annetto a questa parte negli emicicli romani, il punto “cinquestelle“: saranno alleati?

«Guardi, per quanto ne so i Cinquestelle a Luino sono divisi e non è escluso che venga fatta una lista autonoma. Ma sono voci. E per noi l’unica cosa certa è che abbiamo già i nostri nomi, e il nostro candidato sindaco». Altro punto fermo secondo il Pd (anche se la strada per la presentazione delle liste è ancora lunga) risiede nel fatto che «non ci saranno altre liste più a sinistra della nostra», conclude Ferri con toni piuttosto perentori.