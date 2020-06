Luino, modifica della circolazione in via della Vittoria

Lavori in corso alla bretellina di via della Vittoria, poco prima di Colmegnama a Luino, previsti per il 12 giugno. Così il Comune ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione: dalle ore 13:00 alle ore 16:00 del 12 giugno 2020 siano adottati i seguenti ulteriori temporanei provvedimenti della disciplina della circolazione stradale:

– Via della Vittoria nel tratto compreso tra il civico n. 22 e la SS394 intersezione semaforizzata Galleria Sud direzione Colmegna -Luino – Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli.

– Istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di strada compreso tra il Km 58+523 della SS394 ed il civico n. 22 di Via della Vittoria solo ed esclusivamente per i residenti in loco.

– Obbligo di posizionare n. 2 movieri dei quali uno in corrispondenza del civico n. 22 di Via della Vittoria ed uno al Km. 58+523 della SS394 per informare e consentire il transito dei veicoli autorizzati in condizioni di sicurezza a causa del doppio senso di circolazione.