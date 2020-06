Luino, «per il ponte sul Tresa coinvolgeremo la prefettura»

Questa mattina, giovedì, il ponte sulla statale 394 fra Luino e Germignaga sarà oggetto di un sopralluogo fra amministratori e funzionari di Anas per verificare lo stato del manufatto, ma nel frattempo dopo l’ennesima denuncia sulla situazione rimbalzata sui social e nei discorsi dei residenti lunensi del quartiere sale la protesta (nella foto che risale al novembre scorso, i vigili del fuoco controllano il livello dei corsi d’acqua alla confluenza fra Tresa e Margorbbia).

E arriva in consiglio comunale.

Mercoledì sera è stata Laura Frulli, consigliera di maggioranza a prendere la parola.

Dopo aver comunicato la remissione delle deleghe a turismo e commercio e le dimissioni dalla presidenza della di commissione territorio «per questioni di natura professionale», ha parlato della difficoltà attraversata dal quartiere in ingresso a Luino proprio in questi giorni.

«Il ponte sul Tresa è un problema, a novembre feci già segnalazione in consiglio comunale», ha spiegato Frulli. «E oltre al pericolo di domenica, con la piena del fiume, esiste l’ipotesi che il ponte faccia da diga per via dei detriti. C’è quindi la problematica della sicurezza ma anche la questione della perdita economica per le attività, già in ginocchio per questi mesi di crisi». «Vorrei riportare questa situazione nelle sedi opportune», ha specificato la consigliera comunale.

«Ha fatto bene Laura Frulli a ricordare la questione del ponte, faremo un sopralluogo con Anas e assieme al sindaco di Germignaga siamo determinati a chiedere un incontro al prefetto: ogni volta che piove rischiamo di chiudere il ponte», ha spiegato il sindaco Andrea Pellicini.

«C’è una questione di sicurezza che va risolta non tanto per la tenuta del ponte ma per la possibilità che questo faccia da diga e causi allagamenti».