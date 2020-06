Luis Scola visita palazzetto e Campus: i tifosi Openjobmetis ora sognano

Le voci della possibilità di un ingaggio di Luis Scola da parte della Pallacanestro Varese prendono sempre più corpo dopo una visita – tenuta segreta fino a ora – dello stesso campione argentino nelle due strutture utilizzate dalla società biancorossa per allenamenti e partite, ovvero il palasport di Masnago e il Campus di via Pirandello.

Secondo quanto raccolto da VareseNews, Scola – 40 anni, campione olimpico nel 2004 e finalista (con tanto di inserimento nel miglior quintetto) ai Mondiali del 2019 – è stato accompagnato alla Enerxenia Arena da una delegazione della società di cui facevano parte Andrea Conti, Toto Bulgheroni e coach Attilio Caja, ovvero il terzetto di persone che si occupa del basket-mercato della Openjobmetis.

Il giocatore ha quindi visitato il Campus dove la squadra svolge abitualmente le proprie sessioni di pesi e alcuni allenamenti quando il parquet di Masnago è occupato: a conferma di questo “passaggio” c’è anche il frame di un filmato che riprende la presenza di Scola nella struttura di via Pirandello. La trattativa per avere il lungo argentino a Varese era stata abbozzata nei giorni scorsi (come vi abbiamo anticipato in QUESTO ARTICOLO) ma a questo punto è assolutamente viva e non si esclude che una risposta possa già arrivare a breve giro di posta.

Scola all’interno del Campus

Nato a Buenos Aires nel 1980, Scola è approdato in Europa nel ’99 a Gijon per poi diventare protagonista con la maglia del Baskonia con cui ha vinto un campionato, tre Coppe del Rey e due supercoppe nazionali. Nel 2004 è stato oro olimpico con l’Argentina di Ruben Magnano, battendo in finale l’Italia di Recalcati. Il lungo sudamericano (2,06) è poi volato in NBA giocando per Houston, Phoenix, Indiana, Toronto e Brooklin prima di volare nel torneo cinese. Dopo i Mondiali 2019 è arrivato a Milano per vestire la maglia dell’Olimpia e ora intende arrivare a disputare la sua quinta Olimpiade, a Tokyo. Per questo cerca una sistemazione non lontana da Milano, competitiva ma senza l’assillo di disputare le coppe. Che dite: Varese non sarebbe perfetta?