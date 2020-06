Maltempo, allerta per temporali e vento forte sul Varesotto

Il maltempo continua a imperversare sul nostro territorio e la Protezione Civile della Lombardia ha appena inviato una nuova allerta: arancione per temporale e gialla per venti forti. (foto di Mirko Landoni)

Rispetto ai temporali, l’allerta partirà alle 22.00 di oggi, mercoledì 17 giugno, e finirà alla mezzanotte di giovedì 18 giugno.

Vento forte, con raffiche fino a 60 km/h invece atteso tra le 14.00 e le 22.00 di mercoledì 17 giugno.

“Una circolazione depressionaria atlantica centrata sul Canale della Manica – si legge nelle nota -, favorisce intensi flussi instabili meridionali sull’Italia nordoccidentale. Mentre una seconda circolazione depressionaria, centrata sui Balcani, si allontana verso sud-est. Tale configurazione a partire dal pomeriggio di ieri 16/06 ha favorito rovesci e temporali a partire dalla fascia prealpina in estensione irregolare a tutta la regione. Oggi 17/06 si confermano fenomeni in temporanea attenuazione nel primissimo pomeriggio, quindi nuovi rovesci e temporali a partire dalle zone occidentali e Appennino in veloce estensione verso est, con fenomeni più intesi su fascia prealpina, in attenuazione o esaurimento a fine serata. Si evidenzia che anche nella seconda parte della giornata sono possibili temporali forti, con possibili nuovi apporti medi tra 10 e 30 mm in 12h su fascia prealpina e pianure limitrofe, con valori localmente maggiori su quelli occidentali. Si segnala inoltre che nel pomeriggio la ventilazione sarà a tratti moderata o forte in pianura e fascia prealpina limitrofa dai quadranti meridionali, con raffiche possibili fino a circa 60 km/h. Domani 18/06, condizioni ancora instabili con flussi in quota occidentali tendenti a disporsi da sudovest dalla tarda mattinata. Intorno alle ore 11 primi rovesci o temporali con possibili inneschi su Appennino, pianure meridionali e Prealpi orientali in propagazione verso nord. Nel pomeriggio temporali sparsi possibili anche sulle zone occidentali di Pianura e Prealpi; fenomeni in attenuazione o esaurimento a fine serata (tra le ore 22 e le ore 24). Si evidenzia quindi una probabilità medio-alta di temporali forti su gran parte della regione, più marcata dal primo pomeriggio. Si evidenzia inoltre sulle pianure meridionali una ventilazione a tratti moderata o forte dai quadranti meridionali e occidentali, con fase acuta tra le ore 15 e le ore 21 e raffiche sino a circa 70 km/h”.