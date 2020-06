Maltempo colpisce la sorgente, “A Besozzo bollite l’acqua prima di usarla”

In seguito al forte maltempo della giornata di domenica, il sindaco di Besozzo Riccardo Del Torchio ha emesso una ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile per uso alimentare se non previa bollitura.

La motivazione è legata allo smottamento avvenuto in data 7 giugno 2020 a causa delle abbondanti precipitazioni, alla sorgente nord del Campo dei Fiori, che ha determinato la non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale.

L’ordinanza è valida fino a nuova comunicazione.