Maturità: decisa la precettazione dei presidenti di commissione

Precettazione dei professori per assicurare l’avvio regolare degli Esami di Maturità. Il Miur ha pubblicato un’ordinanza urgente con cui dà la possibilità agli Uffici scolastici regionali di “reclutare direttamente” docenti per il ruolo di presidente di commissione.

In tutt’Italia manca circa il 10% dei presidi e la maggior parte si concentra nelle regione più colpite dall’emergenza sanitaria, la Lombardia fra tutte. Nella sola provincia di Varese manca ancora una settantina di presidenti.

Con il provvedimento emesso ieri, gli Uffici scolastici “provvedono alle nomine del personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione”.

È possibile, però, anche reclutare docenti che non abbiano i dieci anni di anzianità purché di ruolo. Nel caso queste misure non fossero sufficiente, si potrà optare per una diversa ripartizione delle commissioni, affidandone più di una allo stesso presidente ma solo se all’interno dello stesso istituto o in una scuola limitrofa.

Il ricorso alla precettazione si teme non basterà a colmare le carenze: si prevede una pioggia di certificati di malattia per evitare un compito che preoccupa soprattutto per la questione sanitaria, nonostante i protocolli assicurino uno svolgimento in sicurezza