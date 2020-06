Medici e infermieri raccontano in diretta i giorni dell’emergenza Covid

#Lontanimanonsoli è un’idea, nemmeno un’associazione, ma un insieme di persone, nata dall’esperienza come paziente Covid-19 di Daniele Mariani, un professionista di Samarate 49enne incappato e, successivamente, guarito nell’epidemia del 2020.

Daniele, parlando con il personale sanitario del reparto Covid1 di Gallarate, ha ascoltato le esigenze di chi lavora ogni giorno a contatto con la malattia e di chi è ricoverato e, da protagonista involontario, una volta guarito, ha fatto proprie tali necessità.

Ha, quindi, iniziato a far convergere in #Lontanimanonsoli energie, disponibilità e, soprattutto, la generosità molti concittadini e non, raccogliendo, prima, libri per riempire le giornate infinite dei pazienti e donazioni, poi, per acquistare tablet, connettività e cellulari per il reparto di Gallarate.

Successivamente, il percorso si è ripetuto con Busto Arsizio, con una prima donazione di libri e, in seguito, con l’impegnativo obiettivo di installare un frigorifero in ogni camera.

Giovedì 4 giugno alle 20,45 Daniele vuole portare una testimonianza diretta e non mediata, di cosa vuol dire essere ricoverati in un Reparto Covid; con lui ci saranno gli Operatori Sanitari, medici ed infermieri (soprattutto dell’Asst Valle Olona), che racconteranno emozioni, storie e vicende umane, con il duplice scopo di onorare chi non c’è più e di far capire, a chi – fortunatamente – non è mai stato a contatto di Covid-19, cosa davvero è questa subdola pandemia che ci ha colpito alle spalle e ha causato tanto dolore e sofferenza.

L’appuntamento è alle 20.45 sulla pagina facebook #lontanimanonsoli

Return to the Mobile Edition.