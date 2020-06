Il mercato dei casino online nel 2020, consigli, sicurezza e numeri ufficiali

I casinò online: perché le persone si iscrivono ai siti di gioco d’azzardo online e qual è la loro diffusione

Il settore del gioco d’azzardo (o gambling) online in Italia è stato legalizzato nell’anno 2006 e molte piattaforme di gioco online sono state incentivate dall’autorizzazzione dell‘AAMS che è l’acronimo di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Questa particolare condizione ha permesso alle piattaforme virtuali di casinò di proliferare e di espandersi sempre di più e con sempre maggiore impatto sociale.

Attualmente infatti i casinò online che fondano il loro guadagno sul gioco d’azzardo, sono sempre più sviiluppati e sono in continua crescita ed espansione.

Molte persone sono attratte dal gioco d’azzardo e questo crea quasi una dipendenza compulsiva che li attira come un polo concorde di una calamita. Vincere diventa quindi quasi un bisogno primario e molte persone creano il proprio impero virtuale online giocando ed accaparrandosi dei bottini anche molto sostanziosi. Quando la sorte è positiva si viaggia sull’onda buona e fortunata, quando invece la sorte decide di mettere i bastoni fra le ruote, le vincite possono trasformarsi in perdite sostanziose quanto le vincite.

I casinò online: quali sono i giochi d’azzardo più amati dagli utenti del web

Da numerose statistiche effettuate nel mondo dei casinò online è risultato che il gioco più seguito ed utilizzato dagli iscritti è senza dubbio la slot machine.

E’ innegabile come la maggioranza del fatturato annuo dei casinò online derivi proprio dalle slot machines e i gestori dei casinò online questo lo hanno notato e lo hanno usato a loro favore incentivando l’utilizzo delle slot machines grazie alla creazione di giochi innovativi che si possono trovare solo online e non nelle slot machines fisiche.

Tra i giochi d’azzardo più gettonati sul web si trovano poi le sale virtuali di roulette, il sette e mezzo, il poker e il black jack che constano di un pubblico virtuale assiduo, abituale, quotidiano e in forte espansione.

Un ulteriore settore di gioco d’azzardo molto frequentato ed utilizzato è quello delle scommesse online.

Scommettere ed affidare il proprio destino alla fortuna conferisce al gesto quel brivido di adrenalina in più che permette a molte persone di sentirsi davvero vive e libere. Le scommesse possono riguardare potenzialmente qualsiasi cosa e la vincita è legata al grado di rischio a cui l’utente ha intenzione di sottoporsi.

Se per esempio la scommessa è su colui che vince la gara tra gli sfidanti A e B e A è un professionista affermato che ha vinto praticamente tutto e B invece è un novellino alle prime armi, si potrebbe dire che il risultato finale è quasi già delineato.

Quindi, se si scommette sulla vincita di A, il coefficiente di vincita sarà abbastanza basso perché è legato al concetto del ti piace vincere facile.

Se tutti vincessero cifre importanti su sfide così facili non ci sarebbe storia.

Se si scommette invece sulla vittoria di B il coefficiente di vincita sarà molto più alto perché il rischio di perdere è molto maggiore (quasi certo) e quindi il premio di una perdita quasi ovvia è che, se le sorti si ribaltano, li bottino è consistente. Più è difficile che ciò su cui si punta è realizzabile, più, se si realizza effettivamente, la vincita sarà consistente.

Uno dei settori di scommesse più in voga è quello delle scommesse sportive online o NetBet.

Scommettere per gli esiti delle partite è una pratica che si utilizza da lunghissimo tempo.

Si può potenzialmente scommettere su qualsiasi sport, ma gli sport più seguiti sono il calcio, il basket, la pallavolo, il nuoto e il tennis.

Le scommesse di sport possono riguardare potenzialmente tutto: se giocano due squadre ad esempio si può scommettere su quale sarà la vincente, oppure si può scommettere sul risultato esatto che avrà la partita specifica e non solo su chi vincerà, se si tratta di calcio si può scommettere su quanti goal verranno effettuati, oppure su chi effettuerà i goal, oppure ancora su quanti rigori verranno fischiati e su chi li segnerà.

Ovviamente più risulta precisa la scommessa effettuata, più alto sarà il coefficiente di vincita e l’eventuale vincita connessa.

E’ possibile anche scommettere su più variabili contemporaneamente (esempio: vince la quadra X 2 a 1, vengono segnati 2 goal e uno di questi goal viene segnato da Tizio) e la vincita cresce esponenzialmente in base a quanto si decide di puntare e a quante variabili vengono messe in campo.

Se anche solo una delle scommesse non si realizza, anche tutte le altre risultano nulle sebbene nel concreto si siano realizzate.

Scommettere online sullo sport unisce la passione a qualche possibilità di guadagno.

Molte scommesse possono essere di difficile realizzazione, ma allo stesso tempo estremamente redditizie e arrivare anche a vincite di centinaia o migliaia di euro.

La condizione per scommettere è aver raggiunto la maggiore età quindi potenzialmente chiunque abbia dai 18 anni in su può scommettere. Prima di addentrasi in questo settore è bene informasi adeguatamente visitando qualche casino blog di buon livello.

Casinò online: quali sono le stime di business presenti e future

Il mondo dei casinò online sta prendendo sempre più piede ed importanza sia a livello nazionale che internazionale e mondiale.

Molti studiosi si stanno interessando a definire il grado di impatto economico che riscuote questo tipo di business e le statistiche sono in continua evoluzione e crescita.

Attualmente in Italia si stima che l’universo dei casinò online guadagni circa un miliardo di euro annui e sembra un valore che va aumentando ogni anno che passa.

Sempre più italiani stanno aderendo a queste forme di divertimento online e molti di questi riescono ad avere dei reali e lauti profitti.

Ma le classifiche non si limitano a fotografare la situazione dei casinò online intaliana.

Si stima che tra oggi e il 2023 (quindi in soli 3 anni), i casinò virtuali arriveranno ad un fatturato di oltre 280 miliardi di dollari.

Le piattaforme online di gioco estere non sempre possono essere legalmente utilizzate dai giocatori italiani, per poterci giocare infatti è necessario che abbiano l’autorizzazione dell’AAMS.

E’ molto importante quindi porre attenzione alle piattaforme online a cui ci si rivolge per non incorrere in truffe o raggiungere guadagni che poi nel concreto non vengono assegnati e riconosciuti.

Casinò online: quali siti sono affidabili e come scegliere

Giocare d’azzardo online può essere molto rischioso se non si seguono degli specifici accorgimenti.

La prima necessaria raccomandazione è di scegliere ed affidarsi solo a siti che hanno il logo dell’AAMS con il rispettivo numero di licenza.

Una volta individuate queste piattaforme è bene scegliere quella che in un certo senso si potrebbe definire più vantaggiosa.

Per capire se una piattaforma online è vantaggiosa basta osservare quali sono le condizioni di ingresso.

Se per esempio vi viene offerto un bonus d’ingresso dopo aver sottoscritto l’account oppure se ci sono delle pagine dedicate a degli specifici premi che vi vengono assegnati al raggiungimento di certe soglie come il numero di partite giocate oppure i guadagni raggiunti.

Il mondo dei casinò online è un covo di buone opportunità, ma bisogna avere un occhio vigile ed attento e saperle individuare.

Casinò online: qualche cifra concreta

Gennaio 2020 ha registrato una spesa totale sui siti di casinò online di circa 81,8 milioni di euro.

Questo dato è molto indicativo perché ha registrato una crescita di quasi il 14% rispetto a gennaio dell’anno scorso.

Risultano in crescita piattaforme di gioco d’azzardo come Sisal, Starcasinò, Snaitech, Betflag, Betpoint e Leo Vegas, perde invece qualche punto percentuale Pokerstars (mantenendo comunque una buona percentuale di mercato del 10,1%).

Per rendere note le società di gioco d’azzardo che sono attualmente sul podio (statistiche relative a gennaio 2020), possiamo citare Pokerstars con la medaglia d’oro (10,1%), Sisal con la medaglia d’argento (8,48%) e Lottomatica con la medaglia di bronzo (7,33%).

Seguono in ordine di percentuale: Snaitech (7,22%), Eurobet (6,81%), 888 (6,72%), Sks365 (5,69%), Starcasinò (5,18%), Bwin (4,71%), Goldbet (4,16%), WilliamHill (3,89%), Greentube (3,42%), Bet365 (2,14%), Betflag (1,88%), E-Play24 (1,88%), Leo Vegas (1,51%), Admiral Interactive (1,41%), Poker & Bet (1,22%), Betpoint (1,16%), Bgame (1,16%), Domus Bet (0,92%), Betfair (0,91%), Microgame (0,91%), Kindred Group (0,90%), Scommettendo (0,86%), Replatz (0,75%), Gi.Lu.Pi (0,73%), Stanleybet (0,70%), Multigioco (0,68%), Giocalive (0,66%), Betaland (0,64%), Gm Gaming (0,59%), Betway (0,49%), Scommesse Italia (0,49%), Bpg (0,46%), Best in game (0,41%), Vittoria Bet 2009 (0,39%), Merkur Interactive (0,32%), Mansion (0,28%), Betclic (0,25%), Street web (0,24%), Casinò (0,21%), Hit (0,21%).

Per quanto riguarda le scommesse sportive invece in gennaio 2020 è stato registrato un incremento veramente importante con una spesa di circa 95,2 milioni di euro contro i 58 milioni di spesa di gennaio 2019 (in concreto l’aumento è stato addirittura del 59,8%).

I dati di gennaio 2020 rispetto a gennaio dell’anno scorso sono illuminanti e mostrano come anche in concreto (e quindi nelle statistiche) il mercato dei casinò e delle scommesse sportive online sia in forte aumento.

Si prospetta che l’ascesa e la crescita di questa tipologia di mercato non si arresti, ma anzi continui indisturbata (ed in maniera esponenziale) anno per anno coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e giocatori e movimentando grandissime quantità di denaro.