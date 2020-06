Mille cuori per le Farfalle: via alla campagna abbonamenti Uyba

Si chiama “Uyba 1000” e non per caso, la campagna abbonamenti avviata quest’oggi dalla società pallavolistica più rappresentativa del territorio per la stagione sportiva 2020-21. Mille infatti è il numero di tessere a disposizione dei tifosi, un “numero chiuso” necessario per affrontare le restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19, scelto in modo da garantire a ciascuno il dovuto distanziamento.

I sostenitori biancorossi dunque potranno sedere solo su posti numerati in cui la distanza minima prevista è di almeno un metro (i componenti di un singolo nucleo familiare, però, possono sedere affiancati); indosseranno le mascherine “griffate” con il logo delle Farfalle, si sottoporranno al controllo della temperatura agli ingressi e rispetteranno le indicazioni del personale attivo all’interno del PalaYamamay.

Un sacrificio necessario a evitare assembramenti e a non rinunciare a fare il tifo per Gennari e compagne che – l’annuncio ufficiale è di ieri – saranno guidate dalla panchina da coach Marco Fenoglio. Da oggi quindi è già possibile prenotare il proprio posto al palazzetto di viale Gabardi (QUI IL LINK), scegliendo una delle tre tipologie di pacchetto che sono state previste dall’ufficio marketing della Uyba: il posto singolo, il “due posti vicini” o il “tre posti vicini”, soluzioni disponibili per famiglie e conviventi. L’unica altra differenziazione riguarda il posizionamento all’interno del PalaYamamay: il parterre costerà 200 euro, il primo anello 100 euro e il secondo anello 50 euro. Gratis i bambini fino a 6 anni, ovvero quelli che non hanno compiuto questa età in data odierna, 5 giugno 2020. La tessera sarà all inclusive, come abitudine nelle ultime stagioni.

«Vogliamo che la prossima sia una stagione emozionante, con i nostri 1000 tifosi uniti in questa straordinaria missione, li paragono agli storici 1000 di Garibaldi» spiega l’appassionato patron Giuseppe Pirola in occasione del lancio della campagna – curata graficamente da Swing Comminication – che ha proprio in Alessia Gennari (capitana, con Leonardi l’unica conferma fino a questo momento) la propria testimonial. Pirola aveva già ipotizzato le scelte relative a “Uyba 1000” in un comunicato rilasciato nei giorni scorsi, che trovate CLICCANDO QUI.

In questo momento, va sottolineato, i posti sono prenotabili perché l’effettiva realizzazione del progetto “1000” diventerà ufficiale solo quando saranno definite in maniera univoca le linee dettate da Governo e Federazioni riguardo alle modalità di disputa delle manifestazioni sportive della prossima stagione e alla relativa presenza di pubblico. Chi prenoterà il posto, sarà costantemente informato dalla società per acquistare in via definitiva – al momento giusto – la tessera che darà accesso alle partite della Unet E-Work. Gli aggiornamenti saranno inoltre pubblicati sui canali social del club biancorosso. Se le linee guida dovessero essere meno restrittive, Uyba Volley si riserva di rivedere o modificare il progetto oppure di sostituirlo con una diversa campagna di sottoscrizione.