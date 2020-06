È morto Piero Bossi, commercialista a Gallarate e “mecenate” di Cardano

È morto oggi, giovedì 11 giugno, Piero Bossi, molto noto per la sua professione di dottore commercialista ma anche per il suo impegno nella vita culturale e cittadina di Cardano al Campo.

81 anni, vero mecenate della cittadina, Bossi aveva legato il suo nome in particolare al Corpo Musicale La Filarmonica, di cui cui è stato presidente molti anni: un impegno tanto storico che nel 2009 gli fu conferita la carica di Presidente Emerito. Curiosamente, partì con una carica “onorifica”: «Dal 1968 al 1985 è stato presidente “onorario”, poi presidente dall’85 al 2008, infine è rimasto come presidente emerito» spiega Giampaolo Ferrazzi, che oggi guida la vivace realtà della Filarmonica.

Aprì anche la sua villa, lo storico “convento”, facendone quinta di uno dei due appuntamenti fissi per la Filarmonica: «Dal 1987 per sua iniziativa facciamo il Concerto d’Estate a Villa Bossi».

Nel 2014 gli era stato conferito dal Comune anche il “Giunto d’oro”, l’onorificienza di Cardano al Campo (nella foto: Bossi è al centro, accanto all’allora sindaco Angelo Bellora), “per tutto quanto fatto a favore della collettività cardanese, sia dal punto di vista dell’intervento economico che per il contributo nella diffusione della cultura della musica tra i giovani”. Nel solco di un impegno della famiglia, il cuo nome compare oggi sull’asilo nido comunale “Oreste e Piero Bossi”, che ha da poco festeggiato i 50 anni di attività nella cittadina vicino a Malpensa.

«Era una grande personalità di Cardano al Campo», dice il sindaco Maurizio Colombo. «Lo avevo conosciuto l’anno scorso proprio in questo periodo, durante il concerto d’estate».

I funerali si terranno sabato 14 giugno, alle 15.00, preceduti dal rosario, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio a Cardano al Campo.