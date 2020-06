Nadia Fazzari, rescaldinese, è scomparsa da venerdì scorso

Non si hanno più notizie di Nadia Fazzari che vive a Rescaldina (MI). La donna ha 37 anni, è alta 1.62, cappelli e occhi castani. I famigliari hanno lanciato un appello sui social, in quanto è scomparsa da venerdì scorso. L’ultimo posto in cui è stata rintracciata è Bodio Lomnago (VA).

Chiunque abbia suo notizie o la vedesse, contatti i carabinieri.