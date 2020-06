Natura Summer Camp 2020: un’estate all’insegna della natura e del divertimento

Vuoi che i tuoi figli vivano l’estate divertendosi e godendosi il tempo all’aria aperta?

Anche quest’anno il CRE L’Arca del Seprio di Vedano Olona propone il Natura Summer Camp, che partirà il 15 giugno e accompagnerà i suoi ragazzi fino alla fine di agosto.

La nostra équipe educativa, composta da educatori, psicologi e psicomotricisti, propone a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni molteplici attività all’aria aperta: attività con i cavalli e accudimento dei piccoli animali della fattoria, pet therapy con Mia – una dolcissima dalmata -, attività nell’orto, corsi di ballo country e yoga, piscina e giochi d’acqua, laboratori manuali e creativi e corsi di inglese.

Pur assicurando la frequenza in sicurezza a bambini e ragazzi, che saranno divisi in gruppi di 7 partecipanti per fascia di età, la partecipazione al nostro Natura Summer Camp rappresenterà per i vostri figli un ritorno a una “normale socialità”.

Lo stato di emergenza degli ultimi mesi per molti bambini ha infatti significato vivere in spazi ristretti e lontano dai coetanei, contribuendo in alcuni casi a generare stati di disagio o a esacerbare situazione di stress preesistenti, con un incremento di stati ansiosi e depressivi.

Per un ritorno a una sana normalità è necessario elaborare i propri stati emotivi e la natura con i suoi ritmi rallentati favorisce questo lavoro introspettivo, con relativi benefici fisiologici, psicologici e sociali (ad esempio miglioramento dell’umore e incremento della coesione sociale e riduzione dello stress e della fatica mentale).

La nostra équipe, attraverso le attività ludico-ricreative che proporremo durante tutta l’estate, supporterà i vostri figli in questo lavoro di riconoscimento e rielaborazione delle emozioni che il lock down può aver generato, favorendo il riavvicinamento a una dimensione sociale che in questi mesi è mancata.

