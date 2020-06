Nel primo giovedì di shopping serale il vero affare è per bar e gelaterie

In questo primo giovedì di shopping serale a Busto Arsizio il vero affare l’hanno fatto bar e gelaterie. Pochissimi i negozi che hanno scelto di tenere aperto, forse per il poco preavviso e forse perchè le difficoltà di questi mesi si sono fatte sentire anche sulla scelta di tenere aperto, pensando che il gioco non valesse la candela.

Tantissimi i bustocchi, soprattutto giovani ed adolescenti, che si sono riversati per le vie e le piazze del centro cittadino, animando una serata infrasettimanale e riempendo, soprattutto, i vari dehors del centro. Da record quello in piazza San Giovanni realizzato dal proprietario del bar Sempre Pronto, finito al centro delle polemiche per il bar mobile posizionato sulla piazza, che ha occupato buona parte del marmo che si estende di fronte alla basilica.

Pochi, invece, i negozi aperti al punto che si potevano contare sulle dita di una mano. Tra i pochi aperti una dipendente ci ha spiegato il probabile motivo: «Siamo stati avvisati con poco anticipo e molti non hanno fatto in tempo ad organizzare i turni di lavoro dei dipendenti – ci racconta -. Almeno questo potrebbe essere uno dei motivi, visto che Busto Arsizio è una piazza molto viva dal punto di vista commerciale, anche rispetto a Varese». Non resta che aspettare la prossima settimana per capire se e quanti negozi apriranno.