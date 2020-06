Nel Varesotto 5 nuovi casi di Covid-19. Diminuiscono ancora i ricoverati in Lombardia

Diminuisce il contagio in Lombardia, ma si registrano ancora 23 morti nell’arco di un giorno. E cinque in più sono i casi in provincia di Varese.

In totale sono 16.785 le persone attualmente positive al virus, con una diminuzione di 239 casi. Nelle ultime 24 ore analizzate sono stati fatti 9474 tamponi, di cui 210 positivi.

Sono 426 i pazienti guariti o dimessi, mentre nelle terapie intensive si è scesi a 96 ricoverati (un paziente in meno dell’ultimo report). In generale i ricoverati sono 2252, con diminuzione di 105.

Per quanto riguarda le province, Varese cresce di 5 casi (3755 in totale da quando è iniziata la pandemia). In termini assoluti la crescita maggiore si concentra nella Città Metropolitana di Milano, con 97 casi in più, di cui 38 residenti dentro al Comune di Milano. Seguono le province Bergamo e Brescia rispettivamente con 22 e 21 casi in più (in totale qui si sono registrati 13.766 e 15.238 casi).

15 i casi in più in provincia di Cremona, 16 in quella di Pavia, 13 nel territorio di Monza e Brianza, 4 in provincia di Lecco, 1 nel Lodigiano e in Valtellina (provincia di Sondrio), tre a Mantova e provincia, 6 a Como e provincia.

Va ricordato che i dati vengono aggregati ogni 24 ore da Regione Lombardia, ma che a volte – per ragioni di tempo – emergono discrepanze con i dati del giorno comunicati ai sindaci (è emerso, ad esempio, oggi a Brenta)