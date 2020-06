Nella “movida” varesina tornano i cocktail d’asporto, via l’ordinanza di divieto

Niente rinnovo per l’ordinanza che proibiva in città il consumo d’asporto di bevande alcoliche. La decisione del Comune di Varese porterà così al ritorno, già da questo fine settimana, dei cocktail nella movida cittadina.

«Questa scelta – il commento di Palazzo Estense – deve essere vista come una prova, un tentativo di tornare a una nuova normalità dopo il senso di responsabilità mostrato da cittadini ed esercenti negli scorsi weekend. Ovviamente restano in vigore tutte le altre limitazioni e indicazioni per il contrasto alla pandemia da coronavirus. Solo con l’impegno di tutti nel rispettarle scrupolosamente, infatti, potremo davvero ripartire insieme e in sicurezza».

Con l’inizio della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza da Coronavorus, dopo un primo weekend di “eccessi” il Comune aveva vietato la vendita d’asporto degli alcolici di qualsiasi gradazione a partire dalle 19 e fino alle 6 del mattino lasciando solo la possibilità di consumare alcolici solo seduti ai tavoli o in piedi esclusivamente nelle aree di pertinenza e di proprietà delle attività commerciali.