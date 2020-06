Non solo fondi: per ripartire a Varese si punta su fibra, semplificazioni, mobilità sostenibile

Non solo fondi: la cabina di regia, tavolo organizzato dal Comune che riunisce i rappresentanti dell’economia, del commercio e del turismo del capoluogo con l’amministrazione per organizzare la ripartenza varesina, ha presentato le linee guida per “ripartire” e “ricostruire” la città dopo l’emergenza Covid 19.

Oltre ai contributi, i rappresentanti di imprese e professioni hanno elencato molti altri desiderata più concreti, come l’avvio di sportelli di semplificazione – sempre evocati ma finora poco applicati – la velocizzazione della conclusione della posa di fibra, o anche strumenti per agevolare la digitalizzazione delle imprese o la mobilità sostenibile.

Ad illustrare il documento sono stati innanzitutto i nove coordinatori dei tavoli tematici e più precisamente, in ordine di apparizione: il coordinatore del tavolo del commercio in sede fissa Marco Parravicini, fiduciario Ascom Varese, quello del commercio ambulante Rodolfo Calzavara (che, impegnato nel mercato del giovedì, è stato sostituito dall’assessore al commercio Perusin), la coordinatrice del tavolo pubblici esercizi Antonella Zambelli (Rappresentante di Concfcommercio Pubblici esercenti città di Varese, che ha però subito sottolineato di voler ringraziare la sua collega di Confesercenti, Romana dell’Erba “perchè senza la sua preziosa collaborzione questo lavoro non sarebbe stato possibile”), quello del tavolo del settore agricolo Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese, il coordinatore del tavolo servizi alla persona, Cristiano Braggion di ApiBeauty, quello del tavolo del turismo Andrea Buffarello, direttore di GHP, la società che gestisce l’hotel Palace, il coordinatore del tavolo imprese e artigianato, il presidente di Federmanager Varese Eligio Trombetta, quello del tavolo Edilizia e Cantieri, il vice presidente di Ance Varese Alberto Rimoldi, e infine la coordinatrice del tavolo dei professionisti Elisabetta Brusa, avvocato.

Presenti anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin che ha moderato la presentazione, e gli assessori al bilancio e al turismo Cristina Buzzetti e Fabrizio Lovato.