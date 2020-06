Non vuole lasciare la figlia all’ex-marito e se la prende coi carabinieri, denunciata 35enne

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità, una donna 35enne di Busto Arsizio, pregiudicata.

I militari sono intervenuti su richiesta pervenuta al 112, da parte dell’ex compagno della donna per dirimere un violento alterco tra con la ex coniuge che non intendeva affidare la propria figlia minore al padre, nel giorno stabilito all’atto della separazione.

Solamente dopo una lunga mediazione gli uomini dell’arma sono riusciti a risolvere la situazione con l’affido della minore al padre, come da disposizione del tribunale.

La donna, madre della piccola, nel corso delle fasi di identificazione si è rifiutata di fornire le proprie generalità e nel contempo ha rifiutato in ogni modo l’accompagnamento presso gli uffici per l’identificazione. Al termine della difficile mediazione non si è registrato alcun ferito.