Nuovi lavori stradali a Casciago, chiuse via Pascoli e le vie limitrofe

Chiusura della normale circolazione veicolare delle vie Pascoli – Campi Aperti, F.lli Bandiera, Giusti e S. Eusebio per lavori di rifacimento del manto stradale dal 25 giugno al 17 luglio.

Il lavoro prevede la chiusure alla normale circolazione e sosta dalle 0 alle 24 di tutte le categorie di veicoli lungo le vie Pascoli, Campi Aperti, F.lli Bandiera, Giusti e Sant’Eusebio dalle ore 7.30 alle ore 18.30 e comunque sino al termine dei lavori, consentendo il transito ai soli residenti dalle ore 18.30 alle ore 7.30.

È prevista l’istituzione del divieto di sosta dalle 0 alle 24 con rimozione forzata per tutte le categorie di auto sulle vie Parini e via Giusti (tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 8), con contestuale inizio di temporaneo doppio senso di marcia sul medesimo tratto di strada.

Sui tratti di strada dove non è consentita la circolazione e la sosta veicolare, oltre alla cartellonistica è stato previsto di installare a partire dalla mattina del 25 giugno cartelli che indicano la variazione della circolazione dei veicoli su percorsi alternativi: la deviazione per Casarico e Morosolo in corrispondenza di via Mazzini all’intersezione con via Pascoli e la deviazione per Casciago superiore in corrispondenza di via Mazzini all’intersezione con via F.lli Bandiera.

L’ORDINANZA – Ordinanza-n.-300-del-18.06.2020(1)