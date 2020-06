Da oggi sugli aerei non si possono portare a bordo trolley

Da venerdì 26 giugno in Italia è vietato portare il bagaglio a mano sull’aereo.

La comunicazione viene da Enac, l’ente per l’aviazione civile, che ha comunicato la misura alle compagnie: è stata prevista per evitare gli assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo.

Si potranno portare a bordo bagagli di piccole dimensioni, che potranno essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Mentre appunto per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere, gli spazi sopra i sedili che espongono al rischio di assembramenti in fase di entrata e uscita.

Enac ha chiarito anche l’applicazione delle norme per la misurazione della temperatura: il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile, se la temperatura supera i 37,5 deve essere vietato l’accesso a bordo. Non è però necessario un ulteriore controllo se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.

Le indicazioni Enac per i passeggeri le trovate qui. Attualmente risultano operativi in Italia gli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera.