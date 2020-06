“Ognuno protegge tutti”, l’iniziativa di Comune di Varese e Ats Insubria per la ripartenza della città 

Questionari online dedicati alle varie categorie e operatori sull’attuazione delle misure anti contagio “Ognuno protegge tutti”. È questo il nome dell’iniziativa lanciata dal Comune di Varese e ATS Insubria.

Un’operazione che intende aiutare gli esercizi pubblici, e tutte le attività aperte ai cittadini, a una verifica sulle modalità di attuazione delle misure di sicurezza anticovid-19.

Nel concreto, Comune e Ats Insubria hanno messo a punto dei questionari costruiti in modo specifico per ogni tipologia di attività pubblica o privata. In totale sono sette le schede già online da qualche giorno sul sito vareseinforma.it, ognuna con domande che affrontano i vari scenari delle misure anti contagio in base alla tipologia di lavoro o servizio offerto.

Si va dalla ristorazione alle strutture ricettive, dal commercio al dettaglio ai servizi alla persona e fino agli uffici aperti al pubblico. I questionari sono stati pubblicati qualche giorno fa e in poche ore hanno registrato una buona partecipazione. L’iniziativa era stata presentata durante il tavolo di lavoro per la ripresa della città, promosso dall’amministrazione di Palazzo Estense. I risultati saranno poi discussi nella prossima cabina di regia e in seguito verranno organizzati dei momenti informativi online.

Per visionare i questionari e partecipare all’iniziativa: http://www.vareseinforma.it/ognuno-protegge-tutti/