“Oltre cinquanta gradini”, il diario della pandemia di don Virginio Colmegna

Dal 13 marzo al 3 maggio don Virgino Colmegna, sacerdote saronnese per anni direttore della Caritas Ambrosiana e oggi presidente della “Casa della Carità” di Milano, ha tenuto un diario quotidiano per accompagnare i giorni difficili di una pandemia “che ci ha imposto il distanziamento fisico, ci ha fatto piangere morti, ci ha procurato angosce e paure”.

Oltre cinquanta giorni di riflessioni, citazioni, preghiere, poesie, mettendo sempre in primo piano i più fragili, i poveri, gli emarginati e i più sofferenti, come anziani e disabili. Parole vissute con uno stile di intimità e amicizia, dove la meditazione su quanto stava accadendo non ha mai smarrito la speranza per un futuro di cambiamento.

Quei pensieri sono stati raccolti dalla casa editrice il Saggiatore, che ne ha fatto un e-book dal titolo “Oltre cinquanta gradini. Diario di un tempo sospeso: lo sguardo sui più deboli, le angosce di tutti, la speranza per un cambiamento d’epoca”.

L’e-book è scaricabile gratuitamente qui, sia in formato Pdf, sia nel formato EPUB (compatibile con i lettori elettronici di e-book presenti su computer, tablet e smartphone) o in MOBI (per chi ha Kindle di Amazon).