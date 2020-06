Orino, taglio d’erba al Pian delle Noci, volontari al lavoro

Un prato grande poco più di una radura capace però di regalare un respiro, attimo di tregua alla salita che porta al Forte di Orino.

Una baita con qualche letto. Delle panche per sdraiarsi al sole o dove consumare un pasto leggero prima di riprendere la salita o dedicarsi all’esplorazione dei bellissimi dintorni.

È il Pian delle Noci di Orino che grazie al lavoro di una ventina di volontari – fra Squadra Antincendio di Orino, Guardie ecologiche volontarie del Parco Campo dei Fiori e tanti affezionati camminatori che ieri si sono dati appuntamento per salire fin quassù a lavorare – ha regalato il prato ai camminatori che troveranno condizioni ottimali per una sosta o una scampagnata a portata di famiglie.

Lavoro apprezzato dai vertici del Parco che hanno sottolineato come l’azione di una squadra affiatata di persone può rendere piacevole anche uno sforzo, la domenica mattina, a orari improbabili.

Sforzo ripagato con una bella colazione a base di vino rosso e panini al salame, ma anche col colpo d’occhio a lavoro ultimato.

E pensare che solo poche settimane fa da queste parti gli stessi cittadini erano in allarme per una serie di atti vandalici a piante e alla stessa baita, a cui per fortuna il lavoro dei carabinieri ha messo fine.