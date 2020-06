Ospedale di Saronno, altri 11 milioni in arrivo: come verranno investiti

Servizio ospedaliero di Saronno potenziato, struttura migliorata e nuove tecnologie.

Per l’ospedale di Saronno sono in arrivo altri 11 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 12 già stanziati in precedenza. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti, in compagnia del direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido e del sindaco di Saronno Alessandro Fagioli.

«Grazie alla delibera di giunta in attuazione dei provvedimenti post Covid, Regione Lombardia ha destinato 225 milioni in tutto il territorio. 11 milioni sono destinati per Saronno, denaro che si aggiunge ai 12 già stanziati negli scorsi anni», ha detto Monti.

«È un investimento importante che si aggiunge ai 12 già previsti. Ridefiniamo in maniera complessiva il presidio ospedaliero, adeguandolo agli aspetti tecnici e impiantistici, sicurezza, antincendio, gas medicali, tecnologia (seconda Tac in arrivo a breve e nuovo apparato radiologico per il pronto soccorso) – ha spiegato Porfido -. Si completano le grosse aree dell’ospedale, interveniamo per quanto possibile con interventi su singoli piani e con una ristrutturazione completa degli edifici: questa è la logica, per la degenza medica realizziamo reparti che possono essere utilizzati sia per eventuali emergenze, sia per il lavoro ordinario all’avanguardia tecnologica. Al piano terra del padiglione marrone, che sarà ristrutturato, verrà realizzato un secondo pronto soccorso attivabile in emergenza, che supererà le problematiche odierne del pronto soccorso. Le tempistiche per l’intervento sono 28 mesi dal decreto di finanziamento per i nuovi interventi; per il resto 2 milioni di interventi si concluderanno quest’anno (Tac), 3 milioni nel 2021 e un’altra parte nel 2022. Ospedale e territorio devono cooperare. In emergenza Covid Saronno ha ribadito la propria strategicità, l’ospedale è stato riconvertito per tutelare il territorio in caso di aumento di casi nel Milanese, oltre ad aver ricevuto e curato pazienti provenienti da Bergamo, Brescia, Cremona. Questo investimento sarà utilizzabile nella quotidianità, con letti monitorizzati, teleconsulto e altre tecnologie, con la possibilità di essere riconvertiti in caso di emergenza. Stiamo attivando controllo a domicilio di pazienti Covid e lo faremo per altre tipologie di pazienti. Stiamo progettando sull’area di Saronno l’ostetrica a domicilio, per accompagnare i genitori in questo percorso con presenza non solo in ospedale, ma a casa. In questa direzione è stato approvato per il nuovo anno accademico il master di formazione e ostetricia di comunità, in collaborazione con Università dell’Insubria».

«L’ospedale di Saronno ha riconfermato la sua qualità, ho assegnato la benemerenza civica per il lavoro fatto in periodo di emergenza e ne sono contento – ha detto il sindaco Fagioli -. L’ospedale serve una popolazione ben più ampia rispetto a quella della città, va ben oltre. È un tema importante: il nostro territorio tocca 4 province, la struttura ospedaliera serve diverse comunità. Già in anni passati ci sono stati investimenti, ora raddoppiano per infrastrutture, sale operatorie e macchinari. Non posso che essere soddisfatto. Le voci continue di chiusura trovano risposte con questi investimenti della Regione. Soldi aggiuntivi al normale funzionamento dell’ospedale, per migliorare la struttura e la tecnologia. Investimenti importanti che rassicurano la cittadinanza».