Ospedale di Saronno, dimesso l’ultimo paziente Covid ricoverato in terapia intensiva

Buone notizie dall’ospedale di Saronno.

È stato dimesso ieri, giovedì 11 giugno, l’ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva.

La notizia è stata data in occasione della presentazione della “nuova vita” del settimo piano del Padiglione “Polichirurgico” dell’ospedale di Busto Arsizio, diventato sede dei reparti di degenza di cardiologia, unità di terapia intensiva coronarica e chirurgia vascolare dopo aver ospitato i pazienti Covid nelle settimane dell’emergenza sanitaria.

I reparti dell’ospedale di Saronno liberi dal Covid saranno ora sanificati e potranno tornare alle loro funzioni, con le tempistiche graduali raccontate dal direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido in un’intervista a Saronnonews.

«L’attività riprenderà, per arrivare ad un ritorno alla normalità graduale. Abbiamo ancora una quarantina di pazienti ricoverati con sintomi o positivi al Covid, in via di guarigione – spiega Porfido -. Via via che si liberano i letti, si procede alla sanificazione e i reparti tornano alle loro funzioni. Con due paletti da tener presenti: l’attività riprende al 70% in via precauzionale, poichè ci tuteliamo nel caso di un ritorno dell’emergenza; e c’è un piano ferie definito con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori per dare respiro a chi in questi mesi è stato in prima linea per combattere il virus».

