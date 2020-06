Paesaggio nelle Terre Celtiche: il concorso fotografico lanciato da Gens D’Ys e AFI

AFI (Archivio Fotografico Italiano) insieme all’accademia di danze irlandesi Gens D’Ys, hanno pubblicato il bando del concorso fotografico internazionale dal titolo “Paesaggio nelle terre celtiche”. Al concorso, che rientra nell’ambito del BustoFolk 2020, possono partecipare tutti, senza limiti di età e di provenienza, ma le immagini devono necessariamente riferirsi ai seguenti Paesi: Irlanda, Scozia, Isola di Man, Galles, Cornovaglia, Bretagna, Asturie, Galizia.

I partecipanti dovranno inviare 5 immagini in formato digitale (Jpeg o TIFF), nella dimensione base (lato lungo di 1920 pixel, file non superiore a 5MB), ai seguenti indirizzi e-mail: afi.fotoarchivio@gmail.com oppure afi.foto.it@gmail.com .

La giuria, composta da 5 membri esperti di fotografia, arti visive e dei territori suddetti, terrà conto in particolare dell’omogeneità tematica e stilistica, della composizione e della luce, e della qualità tecnica delle immagini presentate.

Il termine per la consegna dei file è il 20 agosto. Entro il 5 settembre, invece, verranno comunicati i risultati agli autori premiati (via mail o telefono). La premiazione e la proiezione delle immagini ritenute più meritevoli dalla giuria avverrà il 12 settembre all’interno della manifestazione BustoFolk.

Il primo classificato riceverà come premio una borsa di studio del valore di 300 € e un libro fotografico offerto da AFI; il secondo, riceverà una borsa di studio del valore di 150 € e il libro fotografico offerto da AFI; il terzo, una borsa di studio per un trimestre di danze irlandesi e il libro fotografico offerto da AFI.

Il libro fotografico andrà anche ai classificati in quarta e quinta posizione. Ai primi dieci classificati verrà consegnato un attestato.

Il bando e tutte le informazioni sono consultabili qui.