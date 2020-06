Pallacanestro Varese: l’11% degli abbonati ha chiesto il rimborso

Calcolatrice alla mano, l’11% degli abbonati alla Pallacanestro Varese ha utilizzato la modalità stabilita per farsi rimborsare la parte non sfruttata della tessera annuale del campionato 2019-20. Sono infatti 284 i tifosi che hanno richiesto il voucher – l’operazione è stata normata dal decreto del Presidente del Consiglio – che può essere speso alle casse biancorosse nella prossima stagione sportiva, su un totale di 2.591 abbonati alla Openjobmetis.

Numeri che a prima vista appaiono fisiologici, considerando il fatto che le richieste di rimborso sono arrivate principalmente dal settore Galleria e dai pacchetti “under” – quelli dedicati ai giovani che sono in gran parte studenti. Cifre che però non fanno “gioire” la società che aveva lanciato un appello chiedendo di evitare il ricorso ai voucher, visto che la crisi economica derivante dal lockdown sta ovviamente complicando la vita anche ai club sportivi, specie a quelli meno ricchi (qual è la Pallacanestro Varese nel panorama della Serie A).

«Richiedere il rimborso è cosa assolutamente legittima – spiega il dg Andrea Conti – ma onestamente mi aspettavo un numero più basso di richieste. Mi auguravo che il senso di appartenenza avesse la meglio, quindi non sono troppo contento del riscontro, anche se devo anche dire che rispetto ad altre piazze i tifosi di Varese hanno risposto meglio. Capisco che alcune persone si trovino in difficoltà in questo momento, ma purtroppo questo vale anche per la nostra società: i soldi in gioco non sono pochi».

Il parere di Conti è simile a quello di Umberto Argieri, presidente de “Il basket siamo noi”, la corposa associazione di tifosi che raduna circa 600 supporters varesini. Argieri e il Trust avevano apertamente fatto appello ai colleghi di tifo per sostenere la Pallacanestro Varese e quindi non fare ricorso ai rimborsi. «Il numero in assoluto, 284, mi ha stupito e lasciato un po’ di amaro in bocca – spiega il dirigente dell’associazione – anche se in termini percentuali è abbastanza basso. Il dato è sostenibile però me lo aspettavo minore, anche se comprendo che la crisi economica ha colpito, specie in certi settori, e alcune persone possono averne risentito. A questo punto però mi viene voglia di lanciare un secondo appello: se anche avete richiesto il voucher potete sempre non utilizzarlo, così da dare un po’ di respiro alle casse societarie».

MERCATO – Si stringe sugli italiani

Ballottaggio a due per il playmaker di riserva, a tre per l’ala piccola dalla panchina. Questa la situazione del mercato della Openjobmetis nell’attesa di definire nei dettagli l’operazione Strautins, giocatore già di fatto considerato parte della squadra che verrà (ne abbiamo parlato nei dettagli QUI). Per quanto concerne la cabina di regia, prende sempre più quota la candidatura di Giovanni De Nicolao, fratello dell’ex biancorosso Andrea, 23enne con un passato in NCAA e una buona stagione ad Agrigento. L’alternativa sembra ancora il biellese Lorenzo Saccaggi, più vecchio di quattro anni rispetto a De Nicolao e forte di una maggiore esperienza senior (cosa che in genere non dispiace a Caja). Ma Denik Junior pare attualmente in vantaggio.

Tra le ali i nomi sono quelli da qualche giorno: stabile il cremonese Niccolò De Vico, in leggera crescita le azioni del brindisino Luca Campogrande (entrambi devono però uscire dai contratti in essere con le proprie società; il secondo interessa anche alla Fortitudo), in lieve ribasso quello del trentino Fabio Mian, già a Varese in tenerissima età. L’impressione che qui i giochi siano ancora molto aperti, tanto da non escludere ulteriori nomi (Lorenzo Bucarelli, per esempio).