Parte anche il centro estivo alle Pontida, tampone negativo per l’educatrice

Le voci di un sospetto contagio tra le educatrici del centro estivo all’asilo Pontida avevano generato un po’ di ansia tra i genitori che avevano deciso di mandare i propri figli in quella scuola ma la notizia del tampone negativo, arrivata tra sabato e domenica, ha riportato la serenità e questa mattina i bambini hanno potuto iniziare anche qui a giocare e stare insieme.

La notizia è confermata dall’assessore all’Educazione Gigi Farioli che conferma anche l’apertura regolare dell’asilo questa mattina, lunedì: «Per estrema sicurezza è stata cambiata in corsa la squadra di educatrici che opera in quella scuola – spiega -. Siamo stati costretti perchè il risultato del tampone è arrivato solo sabato e quindi non si è fatto in tempo a ristabilire la situazione iniziale».

Tutto è iniziato una settimana fa quando una delle educatrici ha accusato qualche sintomo come mal di gola e leggeri colpi di tosse mentre, con le altre colleghe, stava organizzando la scuola per dare il via al centro estivo. Quando la donna ha iniziato a manifestare i sintomi, tra i quali non c’è mai stata la febbre che era anche stata misurata poco prima dell’inizio dell’orario di lavoro come da prassi, la coordinatrice ha preferito farla tornare a casa chiedendole di contattare il medico di base.

La dipendente comunale lo ha fatto e il medico, per estrema precauzione, le ha prescritto il tampone che poi non ha rilevato tracce di coronavirus. La vicenda ha fatto slittare di una settimana l’inizio delle attività.