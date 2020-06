Partono i centri estivi a Cassano, plauso dall’assessore

Partono anche a Cassano Magnago i centri estivi per aiutre le famiglie a gestire i ragazzi nel periodo estivo e per non lasciare inattivi i pù piccoli.

Un impegno non facile, dice l’assessore Elena Giardini (nella foto), al termine del lungo percorso per arrivare ad attivare i diversi centri: «Gia dal 25 Maggio abbiamo cominciato a lavorare insieme per la realizzazione di proposte dedicate ai nostri ragazzi. Al primo tavolo ( rigorosamente digitale) si sono sedute tutte le realtà educative del territorio ( le scuole,la Parrocchia, le societa’ sportive ) a coordinare i lavori l’amministrazione Comunale L’esito del primo incontro non è stato incoraggiante: la paura del contagio e l’incertezza sull’evolversi della situazione ha generato una sorta di immobilita’, anche creativa: non si riusciva ad immaginare come realizzare una proposta per i nostri bambini e ragazzi. Ci accumuna pero’ una responsabilita’ educativa nei loro confronti, e la partita non poteva essere persa prima ancora di iniziare! Ci siamo richiamati l’un l’altro a guardare cio’ che ci sta a cuore e cosa volevamo realizzare: non tanto rispondere al bisogno delle famiglie ( che pure hanno necessita’ lavorative ) ma mettere al centro il bisogno dei nostri bambini/ragazzi. Rimboccateci le maniche e tirato fuori tutto il coraggio, dopo un paio di altri incontri le proposte hanno cominciato a prendere forma».

«Grande è stato lo stupore nell’apprendere che le quattro scuole materne di Cassano ( S. Giulio, S.Maria, Canossiane e Aquilone ) dapprima con timore, in seguito consapevoli dell’opportunità di poter testare un’ipotesi di lavoro anche per la riapertura a settembre, hanno deciso di dare vita ai campi estivi. Consapevoli delle difficoltà delle famiglie ( che pure si possono avvalere di tutte le misure

contenute nei vari decreti – bonus baby sitter, bonus vacanze etc ), si e’ cercato di contenere al massimo i costi e di questa scelta bisogna rendere merito, perché ancora una volta si e’ messo al centro il bisogno della comunità e non il mero profitto».

«Anche la Parrocchia, da sempre luogo privilegiato a favorire la socialita’ dei ragazzi durante l’estate (e non solo …) , ha deciso di

impiegare tutte le risorse possibili per offrire un luogo ed un tempo, religiosamante connotati , dove i nostri bambini e ragazzi possano riprendere fiducia nella realtà che li circonda. Lo sforzo organizzativo per coordinare tutte le forze e’ impressionante e chi se ne sta facendo carico merita il plauso di tutti noi. Nel complesso la realta della Comunità Pastorale dara’ spazio ad attivita’ che coinvolgeranno 200 ragazzi di giorno -rimando al sito della comunita’ per tutte le info- piu’ un centinaio di ragazzi che si potranno incontrare la sera, sempre in ottemperanza a tutte le indicazioni fornite da governo e regione. In questo caso , trattandosi della realta’ piu’ ricettiva numericamente, l’amministrazione ha deciso di collaborare strettamente con la Comunita’ Pastorale».

Non manca all’appello l‘offerta già avviata da alcune realtà private e dalle associazioni sportive, «che attraverso l’attivita’ fisica aiuteranno i piccoli sportivi a recuperare una dimensione ( quella della fisicita’) che forse dopo tante ore seduti davanti al pc, hanno dimenticato». A breve , molto probabilmente , si vedrà anche la riapertura del nido comunale, spiega ancora Giardini.

«Personalmente, anche se il mio apporto e’ stato minimo, ho imparato molto da questa esperienza: come genitore rendersi conto del lavoro che ruota attorno ad una proposta educativa, ma ha riempito di gratitudine per chi si spende ogni giorno per i nostri figli; da assessore il vedere accolta da tutti i convenuti una provocazione se volete politica ( per il bene della cittadinaza) ha incrementato la mia stima nei confronti dei cassanesi, tutti» conclude l’assessore.