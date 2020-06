Patteggia un anno l’uomo che investì e uccise Mario Merlo

Ha patteggiato la pena di un anno, con il pagamento di un risarcimento alla parti offese, l’uomo che un anno fa, il 30 maggio 2019, ha investito e ucciso Mario Merlo, un 84enne di Castano Primo deceduto una settimana dopo l’impatto con un’auto, mentre attraversava la strada con il suo cane, in via Matteotti. La decisione, concordata dai legali con il pubblico ministero Nadia Calcaterra, è arrivata questa mattina da parte del giudice per l’udienza preliminare che ha accolto la proposta.

L’imputato per il reato di omicidio stradale, un 78enne di Castano Primo, era a bordo della sua Mercedes che viaggiava a 67 km/h quel giorno e non si è accorto dell’anziano che stava attraversando la strada, colpendolo con la parte anteriore sinistra e facendolo sbalzare a terra. Le ferite riportate alla testa risultarono fatali per Merlo che soffrirà ancora una settimana in ospedale prima di esalare l’ultimo respiro.