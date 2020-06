Pianbosco: denunciata una donna in cerca di una dose e al volante senza patente

(Immagine di repertorio) – La Polizia locale di Venegono Superiore nell’ambito di un servizio di pattugliamento dell’area di Pianbosco, ha denunciato ieri una donna che era alla guida di una vettura pur avendo la patente sospesa.

La donna, risultata ai controlli segnalata come tossicodipendente già in cura al Sert, era presumibilmente nella zona di Pianbosco vicina alla piscina per acquistare sostanze stupefacenti. Sempre dai controlli effettuati dalla Polizia locale risulta che era già stata “pizzicata” dai Carabinieri di Cislago nel mese di aprile mentre era in cerca di per sostanze stupefacenti.

L’operazione effettuata ieri a Pianbosco rientra in una serie di servizi di sorveglianza organizzati dalla Questura in collaborazione con le Polizie locali di Venegono Superiore e Tradate per il controllo delle attività di spaccio nell’area del Parco Pineta.