Piano asfaltature a Varese: il PD applaude l’assessore Civati

Il Partito Democratico elogia gli interventi di asfaltatura sulle strade rionali

«Negli ultimi mesi, diverse zone di Varese sono state interessate da lavori di riasfaltatura delle strade: è questo un tema particolarmente sentito dai cittadini, che del resto si trovano quotidianamente a fronteggiare situazioni non sempre facili del manto stradale.

Intervenire su oltre 200 km di strade (ovvero l’estensione della viabilità comunale) è operazione impossibile: come Partito Democratico, però, siamo davvero soddisfatti dell’attenzione che l’Amministrazione e in particolare l’assessorato guidato da Andrea Civati stanno garantendo ai rioni.

Solo recentemente, si sono visti interventi a Bregazzana nelle vie per Bregazzana, San Sebastiano, G.B. Castelli; a Valle Olona nelle vie Mori e Dolomiti; in queste ore sono inoltre iniziati i cantieri a Sangallo nelle vie Sangallo e Borromini. Strade magari poco note o poco visibili per chi non abita in zona, ma al tempo stesso davvero cruciali per i residenti di queste zone: strade che in molti casi non venivano asfaltate da svariati decenni, come hanno testimoniato a più riprese le legittime segnalazioni degli stessi cittadini.

Probabilmente, gli stessi lavori svolti in viale Ippodromo, in via Caracciolo o nella zona di largo IV Novembre a Biumo Inferiore hanno un maggior effetto, trattandosi di arterie principali della viabilità cittadina, percorse ogni giorno da migliaia di persone: ma aver prestato la medesima attenzione anche a strade “piccole”, secondarie e rionali rappresenta davvero un notevole tratto distintivo e un vero motivo d’orgoglio per l’amministrazione comunale di cui ci onoriamo di far parte.

Crediamo infine che i Consigli di Quartiere, i quali si stanno insediando proprio in questi giorni, potranno rappresentare anche in quest’ambito uno strumento utilissimo per garantire sempre la giusta e doverosa attenzione del Comune verso i rioni: un’attenzione che si esplicita anche attraverso questi interventi di asfaltatura, di poco impatto mediatico ma di grande importanza, che migliorano concretamente viabilità e sicurezza nei quartieri di Varese».