Piscina di Saronno, novità per l’esterno: si può andare anche senza prenotazione

Novità in casa Saronno Servizi SSD, gestore della piscina di Saronno. Con l’arrivo dell’estate e con temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi, diventa protagonista della vita cittadina la piscina di via Miola, e in particolare la vasca esterna.

«Abbiamo già avuto buoni riscontri lo scorso weekend – spiega Katia Mantovani, amministratore unico di Saronno Servizi SSD – e abbiamo potuto perfezionare le modalità di accesso in modo che siano a misura di utente ma rispettose di tutte le normative in tema di distanziamento sociale».

In sostanza, mentre la prenotazione resta obbligatoria per utilizzare la vasca interna, per quella esterna è possibile, soprattutto nel weekend, anche presentarsi direttamente in reception: «Ovviamente è possibile prenotarsi anche per gli spazi esterni così da evitare code e da essere certi di trovare posto, ma c’è la possibilità di entrare, per la mezza giornata o per l’intera, anche per chi decide all’ultimo minuto».

Confermata la politica di sostegno con abbonamenti ed una scontistica ad hoc. «L’obiettivo – prosegue Mantovani – è quello di avere un impianto a disposizione della città in modo che tutti, dalle famiglie ai più giovani, possano trovare la soluzione adatta a loro».

Grande attenzione per la sicurezza, con il rispetto delle normative anti Covid, e qualche novità: «Abbiamo rinnovato la pavimentazione esterna della piscina esterna con un materiale d’ultima generazione – conclude la numero uno di Saronno Servizi SSD – in modo da garantire più confort e sicurezza».