Piscina estiva di Legnano, riapertura dal 20 giugno

La piscina estiva di Legnano riaprirà al pubblico il prossimo 20 giugno. Amga Sport, la società che gestisce degli impianti natatori, fa sapere che sta lavorando per accogliere gli utenti nelle piscine dell’impianto estivo, in totale sicurezza. «Poiché, in corso d’opera, è emersa l’esigenza di alcuni interventi supplementari – comunica la società partecipata del Comune di Legnano – considerati i tempi tecnici necessari per completare la sanificazione degli ambienti e delle vasche e provvedere poi al riempimento di queste ultime, la data di apertura dell’intero impianto al pubblico è fissata per la giornata di sabato 20 giugno».

Nei prossimi giorni Amga Sport provvederà inoltre a fornire comunicazione relativa ai lavori sull’impianto coperto. Per la riqualificazione completa della piscina interna l’amministrazione comunale ha stanziato in bilancio 2 milioni di euro: il progetto doveva essere approvato questa primavera. Altri 170mila euro già stati spesi per aprire la vasca olimpionica

Con i nuovi lavori sarà ricostruita la vasca media, quella più ammalorata, chiusa dallo scorso 11 novembre a seguito del crollo di una finestra. L’evento aveva fatto scattare una serie di controlli che avevano portato al riscontro di criticità nelle strutture portanti dell’edificio storico che sarà a sua volta interamente riqualificato.