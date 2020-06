Pistola finta e coltello vero alla cintola, “cowboy” 70enne denunciato

Girava per le strade di Busto Arsizio vestito da cowboy con tanto di cinturone, pistola (finta), pugnale (vero), proiettili e cappello di pelle ma ha rimediato una denuncia per possesso ingiustificato di arma bianca da parte dei Carabinieri di Busto Arsizio. Protagonista della vicenda è un uomo, settantenne, residente a Busto Arsizio, pensionato, pregiudicato.

L’uomo veniva notato dai militari lungo via Magenta, vestito come un cowboy, comprensivi di cinturone con fondina e pistola rivoltella, poi risultata in plastica, ma con un pugnale con lama in acciaio, acuminata e lunga 19 cm.

L’arma bianca e’ stata sequestrata. L’uomo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile per la circostanza emersa, se non quella di essere un “appassionato” del genere e di voler mostrare i propri cimeli agli amici al bar.