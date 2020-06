Pistola con matricola abrasa e 50 proiettili, un arresto e una denuncia

Una pistola con matricola abrasa e 50 proiettili nascosti in macchina e una compravendita saltata grazie all’arrivo della Polizia.

Un uomo di 50 anni è stato denunciato e un suo coetaneo arrestato dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Legnano nella serata di venerdì 5 giugno.

La squadra anticrimine di questo Commissariato è intervenuta a Castano Primo, in una via sterrata in periferia. Nel bagagliaio dell’auto, di proprietà di parenti del 50enne, è stata trovata la pistola, una Beretta P4 Storm.

L’arma stava per essere venduta ad un coetaneo, anch’egli italiano e noto alle Forze di Polizia per reati contro la persona. Giunta sul posto, la squadra ha pizzicato i due individui al buio mentre era in corso la trattativa.

L’arma è stata sequestrata, uno dei due 50enni è stato denunciato mentre l’altro è finito in manette.