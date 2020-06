Più di 30 famiglie aiutate dalla Caritas della piccola Bienate

Non è più nemmeno un comune da quasi due secoli, da quando il decreto regio firmato da Vittorio Emanuele II nel 1869 lo unì ufficialmente a Magnago. Ma la Caritas della parrocchia di San Bartolomeo di Bienate si impegna da anni per aiutare le famiglie in difficoltà. E adesso, durante il duro periodo del coronavirus, ha solamente aumentato l’impegno.

«Nel periodo del Covid-19, abbiamo consegnato ogni 15 giorni un pacco di derrate alimentari a 33 famiglie, circa 120 persone» racconta Angelo, che ha gestito le consegne del carrello solidale del Tigros di Buscate. Ma in realtà da molto tempo collaborano con la Coop e lo stesso Tigros: «Ogni venerdì, da anni ormai, riceviamo dalle due catene prodotti freschi in scadenza, o pacchi deteriorati che non si possono venderem per consegnarli a chi ne ha bisogno. Il lavoro fatto in questo periodo non è stato pesante: eravamo già abituati. Pasta, pane, pelati, riso, prodotti essenziali. Se poi c’erano anche alimenti come tonno, era tutto di guadagnato».

La situazione è stata abbastanza tranquilla, conferma Angelo: «Tutto è filato liscio. Non ci sono stati problemi particolari, grazie alla collaborazione di tutti».

Una piccola e bella realtà, quella della Caritas di una frazioncina come Bienate. «Nessuno parla mai del nostro paese» ammette Angelo, con un leggero sospiro. «Ma anche qui ci diamo molto da fare».