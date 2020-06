Più fondi per potenziare gli ospedali dopo l’emergenza Covid

Potenziare le terapie intensive, le cure subacute e i pronto soccorso. La fase post emergenza vede un impegno finanziario di Regione Lombardia in favore di quei reparti che più degli altri hanno retto il peso della pandemia. Così la giunta regionale ha approvato una delibera con cui stanzia 225 milioni di euro per il “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’Art.2 del DL 34/20”

«La delibera – spiega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Pirellone – recepisce le direttive nazionali e intende ridisegnare l’assetto dei nostri ospedali in vista di un’eventuale recrudescenza del Coronavirus pur mantenendo operativa l’attività erogativa di tutte le prestazioni».

Sul territorio dell’Asst Sette Laghi arriveranno fondi per trasformare in terapie intensive due reparti subintensivi al Circolo, attivare 4 posti la Terapia Intensiva di Tradate più un posto di UTIC e aprire la terapia intensiva pediatrica la cui inaugurazione era prevista per la primavera prima che scoppiasse l’emergenza Covid.

Altri stanziamenti serviranno per aumentare i posti di sub-intensiva presso l’Ospedale del Circolo e presso l’Ospedale di Tradate e per il potenziamento del Pronto Soccorso nei poli ospedalieri del Verbano e di Tradate con oltre 2 milioni di investimento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso del Circolo con un investimento di circa 100.000 euro»