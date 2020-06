Porto Ceresio riparte nel segno dell’arte e della cultura

Porto Ceresio riparte dopo i mesi difficili dell’emergenza coronavirus e sceglie di farlo nel segno dell’arte e della cultura. Dopo la conferma del calendario del concorso letterario Giallo Ceresio, è di questi giorni la notizia che si svolgeranno anche le due manifestazioni legate all’arte: il concorso Lago d’Arte e quello dedicato ai murales.

«Il paese vuole ripartire anche sul fronte culturale – dice l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli -Abbiamo dovuto spostare qualche data e modificare i regolamenti per renderli conformi alle indicazioni anti Covid, ma abbiamo deciso di proporre anche quest’anno i nostri appuntamenti classici».

Lago d’Arte

Lago d’Arte, giunto alla 23° edizione si terrà in piazza Bossi e sul lungolago adiacente domenica 12 luglio.

I partecipanti avranno l’opportunità di gestire una propria mostra personale e presentare il proprio lavoro ai visitatori. Il concorso sarà articolato in tre categorie, suddivise per espressione artistica: pittura, scultura e fotografia. Al primo classificato di ogni categoria verrà data la possibilità di inaugurare la 17° Stagione Ceresina Mostre d’Arte del 2021, con una mostra collettiva nella sala espositiva di piazzale Luraschi, che verrà concessa a titolo gratuito.

Per partecipare è sufficiente inviare un’email a arte@comune.portoceresio.va.it entro il 5 luglio 2020 indicando il nominativo e la categoria di partecipazione.

Mur-Arte

Il secondo concorso è Mur-Arte al Lago che si terrà a Porto Ceresio sul lungolago Vanni sabato 12 e domenica 13 settembre.

Si tratta del settimo concorso per la realizzazione di due murales sul lungolago. L’iniziativa avviata nel 2014 si propone di abbellire il paese con la realizzazione di opere d’arte all’aperto, che andranno ad aggiungersi alle 15 già realizzate in questi anni.

La tematica delle opere, dovrà riguardare il lago nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia con la natura e come luogo d’incontro. Possono partecipare tutti gli artisti. La partecipazione al bando può avvenire singolarmente o in associazioni artistiche e culturali.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Porto Ceresio e restituirlo insieme al bozzetto del murales entro il 18 luglio 2020 inviandolo per posta ordinaria al Comune di Porto Ceresio oppure via email all’indirizzo arte@comune.portoceresio.va.it

La Stagione ceresina di mostre d’arte

Oltre ai due concorsi, riparte anche l’attività espositiva in Sala Luraschi, con la 15° Stagione ceresina di mostre d’arte, organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca del Comune di Porto Ceresio.

«Abbiamo dovuto ritardare la partenza e ridurre gli appuntamenti – dice l’assessore De Bortoli – ma la stagione si svolgerà comunque, sempre nel rispetto delle indicazioni anti Covid».

Il primo appuntamento sarà con la collettiva di pittura e scultura degli Artisti Indipendenti di Varese dal 26 giugno al 5 luglio. La stagione di concluderà a inizio ottobre con la mostra fotografica di Luca Leone.

Dal 21 al 30 agosto Sala Luraschi ospiterà i vincitori del concorso Lago d’Arte del 2019, Helene Simon, Giampietro Toniolo, Giulio De Marco e Lina Vanessa Lopez e la vincitrice del primo concorso NatuArte 2019 riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, Noemi Mentasti di Arcisate.

Qui di seguito il programma della stagione:

26 giugno – 5 luglio collettiva di scultura, pittura e altro – Artisti Indipendenti

10 luglio – 19 luglio personale di pittura – Claudio Pertile

24 luglio – 2 agosto personale di pittura – Gianni Tossani

7 agosto – 16 agosto personale di pittura – Carlo Proverbio

21 agosto – 30 agosto mostra 1° classificati 22^ Rassegna “Lago d’Arte” collettiva di pittura, scultura e fotografia – Simone Helene, Giulio De Marco, Gianpietro Toniolo, Lina Vanessa Lopez e Noemi Mentasti vincitrice del concorso NaturArte 2019

4 settembre – 13 settembre Collettiva di pittura, scultura, fotografia e recitazione – Artisti in Movimento

18 settembre – 27 settembre personale di pittura – Rosario Pirrotta

2 ottobre – 11 ottobre personale di fotografia – Luca Leone