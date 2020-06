Porto Valtravaglia, a fine giugno iniziano i lavori di asfaltatura

L’emergenza Coronavirus ha bloccato anche i cantieri, ma il sindaco di Porto Valtravaglia ha già ripreso in mano le carte dei progetti dell’amministrazione comunale.

Da fine giugno infatti, «inizieranno i lavori di asfaltatura delle strade. Si tratta di due lotti, uno da 120 mila euro e uno da 80 mila euro», spiega Ermes Colombaroli.

Il primo blocco vedrà l’asfaltatura di Via Per Domo, Via IV Novembre, Via Ronchetto, Via San Pietro, Via Moncucco, Via San Giorgio.

Il secondo lotto di Via Motta Piana, Via Bonina, Via Ticinella. I lavori richiederanno, in alcuni tratti, il senso alternato.

Il primo cittadino inoltre, spiega che nelle prossime settimane verranno conclusi anche i lavori di sistemazione della strada provinciale 69, con il completamento del marciapiede e la sistemazione della cappelletta votiva che verrà presto inagurata.