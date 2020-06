Porto Valtravaglia, il palazzo comunale illuminato con il tricolore

Il palazzo comunale di Porto Valtravaglia da questa sera verrà illuminato con i colori della bandiera italiana. Una decisione dell’amministrazione per ricordare numerosissimi morti per Covid-19 e per non dimenticare quanto è accaduto.

Il Comune di Porto Valtravaglia si unisce così alle tante istituzioni che in Italia e nel mondo hanno acceso i propri palazzi e monumenti con il tricolore, un segnale di unità nazionale in questi mesi difficili, per sostenere tutti coloro che sono ancora in prima linea a combattere questo nemico invisibile e stringersi attorno a tutte le persone che hanno perso un familiare, un congiunto o un amico.

Per tutto il periodo estivo quindi il Palazzo Comunale sarà colorato a Tricolore, così come in tutte le future ricorrenze nazionali. iIn altre occasioni il Municipio si vestirà con altri colori, tonalità e scenografie. L’ illuminazione del palazzo comunale è realizzata con una moderna ed innovativa tecnologia a Led.