A Porto Valtravaglia torna il mercato degli agricoltori

L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia informa che da domani, sabato 13 giugno, tornerà sul lungolago in piazza Imbarcadero il mercato settimanale degli agricoltori locali. Rispetto alle ultime edizioni, dove erano presenti poche bancarelle, l’amministrazione informa che ci saranno molti più agricoltori: le attuali iscrizioni sono una decina con ancora in discussione alcuni produttori e l’obbiettivo è di arrivare ad una quindicina di bancarelle.

“Domani si dovrebbe partire con 5 bancarelle, in quanto la maggior parte degli agricoltori sono legati alla stagionalità e quindi non hanno ancora a disposizione i loro prodotti a Km zero, con il passare delle settimane e l’ arrivo della bella stagione e del caldo sicuramente la proposta sarà più ampia ed ben assortita”, spiegano gli organizzatori che allegano l’elenco di alcuni dei prodotti che saranno presenti già da questa settimana: formaggi di capra, formaggi di mucca, uova, salami nostrani, insaccati, mirtilli, verdura ( insalata, patate, pomodori, fave, cetrioli, zucchine, ecc… ) a Km zero, frutta a Km zero, prodotti per il corpo a base di latte d’asina, vino nostrano, miele, propoli, ecc.