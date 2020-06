Il primo concerto dal vivo in Italia dopo il lockdown? “Il nostro, a Gazzada Schianno”

Quasi ottomila persone hanno già assistito “in remoto” al bellissimo concerto che sabato 30 maggio si è svolto nella splendida cornice di Villa De Strens, sede del Comune di Gazzada Schianno.

In scena, grazie all’organizzazione di ArtistaOnLine, l’Insubria Chamber Orchestra diretta da Giorgio Rodolfo Marini con la partecipazione del pianista Carlo Levi Minzi.

Un concerto bellissimo, che può vantare anche un primato importante, ricordano gli organizzatori, è stato il primo concerto dal vivo di un’orchestra dopo le restrizioni del lockdown dovuto all’epidemia da Covid-19.

«Ci teniamo a sottolinearlo – spiegano dalla sede di ArtistaOnLine – per rendere giustizia a noi stessi, per gli sforzi fatti e per il grande impegno che ciò ha richiesto. Questa sera andrà in onda su Rai1, in diretta dai giardini del Quirinale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella con gli archi dell’Orchestra dell’Opera di Roma diretti da Daniele Gatti per la Festa della Repubblica, un Concerto senza pubblico ed in sicurezza definito dal sovrintendente Carlo Fuortes “il primo concerto dal vivo dopo le restrizioni del lockdown. Ma non è vero. Il primo concerto d’orchestra in Italia post-emergenza covid19, dal vivo, in sicurezza e senza pubblico è stato quello che si è svolto due giorni fa a Villa De Strens di Gazzada Schianno».

L’orchestra d’archi composta da 20 elementi, ha suonato all’esterno senza pubblico, distanziata e con le mascherine seguendo un preciso protocollo di sicurezza studiato appositamente per la straordinaria occasione, e ha eseguito il Concerto K.414 per pianoforte e archi e il Divertimento K.136 di Wolfgang Amadeus Mozart.

«L’eccezionale evento, di cui ci pregiamo di rimarcare il primato, è stato organizzato da ArtistaOnLine in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Gazzada Schianno, e la Fondazione Jupiter ed è stato trasmesso in diretta streaming sulla nostra Pagina Facebook (clicca qui) ottenendo, fino a questo momento, quasi 8.000 visualizzazioni. Un importante messaggio di incoraggiamento alla ripresa delle attività per tutte le realtà musicali mediante una proposta di lavoro in sicurezza anche in presenza».