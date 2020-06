Primo giorno d’estate con molti incidenti sulle strade del Varesotto

Il primo giorno d’estate ha messo in movimento tantissime persone sulle strade del Varesotto. Per tutta la giornata di domenica in molti hanno approfittato della splendida giornata di sole per una gita e con il traffico sono aumentati anche gli incidenti che hanno impegnato soccorritori e forze dell’ordine da nord a sud della provincia.

Il primo incidente pochi minuti dopo la mezzanotte a Tradate, con un’auto ribaltata e una donna di 45 anni ricoverata in ospedale per un trauma cranico. Un’altra auto ribaltata attorno alla una a Somma Lombardo, in via Montebello. Coinvolti due uomini, di 38 e 45 anni.

Poco dopo, sempre attorno alla una, altra chiamata di soccorso per l’investimento di un pedone a Gallarate.

Mancavano pochi minuti alle 3 quando i soccorsi sono stati allertati a Castellanza, per un uomo di 60 anni che è caduto dalla moto mentre viaggiava in via per Marnate.Poco prima delle 7 a Busto Arsizio un’auto è andata a sbattere contro un ostacolo in via Quintino Sella. Ferito un ragazzo di 25 anni, ricoverato in ospedale a Busto Arsizio, in codice giallo.

Alle 9 circa l’ambulanza ha fatto sentire la sirena a Vergiate per un incidente tra un’auto e una bicicletta che ha visto coinvolti due anziani, una donna di 76 anni e un uomo di 79. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente.

Alle 9,40 i soccorsi sono arrivati a Gallarate sul raccordo tra A8 e A26, dove un’auto e una moto si sono toccate. Coinvolti una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 29, che però non hanno riportato ferite tali da necessitare del ricovero in ospedale.

Paura ma nessuna conseguenza grave anche per un ciclista di 62 anni, investito a Varese in via Campo dei Fiori attorno alle 10,30.

A Brinzio poco le 12,30 si sono visti in azione gli uomini del Soccorso alpino, che insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo di 36 anni che ha avuto un malore in un luogo impervio. Recuperato, l’uomo è stato trasportato in condizioni non gravi all’Ospedale di Cittiglio.

Nel pomeriggio si sono intensificati gli incidenti con moto e bici.

Alle 13,30 a Sesto Calende una donna di 39 anni è rimasta coinvolta in una caduta dalla moto in via Vecchia. Soccorsa dalla Croce Rossa di Gallarate è stata portata all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

Un’altra donna, di 37 anni, è rimasta vittima di un investimento poco dopo le 16 in via Centurione Scotto a Varese. Sul posto l’ambulanza di Sos Azzate che portato la donna all’Ospedale di Tradate in codice giallo.

Altri incidenti con la moto attorno alle 16,30 a Vedano Olona, sulla statale Varesina, e a Samarate, in via Aspesi. Due le persone coinvolte a Vedano – una donna di 49 anni e un uomo di 50 – mentre a Samarate è rimasto ferito un uomo di 46 anni, ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sempre nel pomeriggio, poco prima delle 18, in via De Gasperi ad Albizzate è stata investita una donna di 68 anni che stava andando in bicicletta. La donna, ferita, è stata portata al Pronto soccorso di Varese in codice giallo.