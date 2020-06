Province di Como, Varese e Bergamo: blitz dei carabinieri contro il traffico di stupefacenti

Nelle prime ore del mattino, nelle province di Como, Varese e Bergamo, i militari della Compagnia di Cantù, con il supporto di personale dei Comandi Provinciali territorialmente competenti di Bergamo e Varese, del Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC) e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di sette indagati (per tutti, due dei quali già detenuti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere), ritenuti responsabili, unitamente ad altri sei (per i quali si procederà in stato di libertà), a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, estorsione in concorso, detenzione e porto abusivo di armi.

Sono in corso le fasi esecutive relative anche alle perquisizioni domiciliari e personali.