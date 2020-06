Quadro elettrico in fiamme, incendio al campeggio Miralago

I pompieri sono intervenuti oggi pomeriggio per un incendio in un campeggio a Tenero, nel Locarnese.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 15.40 al campeggio Miralago, in un locale tecnico dove erano in corso lavori per la posa di nuovi impianti elettrici. A prendere fuoco un quadro di comando appena posato che subito dopo essere stato messo in funzione da parte degli elettricisti, è improvvisamente bruciato facendo scaturire un denso fumo nero.

A titolo precauzionale una trentina di persone ospiti del campeggio sono state evacuate.

La Polizia cantonale specifica che non c’è mai stato pericolo per le persone all’interno della struttura e che non ci sono feriti, ma solo ingenti danni alle installazioni elettriche.

Per le opere di spegnimento e la messa in sicurezza del locale tecnico sono intervenuti i pompieri di Locarno e la Polizia intercomunale del Piano nonché la Polizia della Citta di Locarno.