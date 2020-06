Quasi sei milioni di euro per rendere più nuovi ed ecologici gli autobus varesini

Al comune di Varese quasi 6 milioni dal Governo per sostituire e rendere più moderni gli autobus cittadini.

E’ quello che è contenuto in un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti degli inizi di maggio, che assegna 100 milioni di euro per l’ammondernamento del parco autobus nei principali capoluoghi del nord e alcuni importanti comuni del resto d’Italia, da Roma ad Avellino.

A raccontarlo è stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, durante il convegno via facebook organizzato del PD città di Varese nella serata di Venerdì 12.

«ll governo ha stanziato risorse importanti per rigenerare i nostri mezzi pubblici, per varese poco meno di 6 milioni di euro: finita la crisi ci sarà bisogno di città piu snelle e senza traffico, e questo è un importante incentivo per migliorare la situazione – ha spiegato – con questo contributo avremo presto autobus di nuova generazione ancora meno inquinanti che contribuiranno a migliorare ancora di più la qualità dell’aria».

Il convegno, introdotto da Irene Trevisan presidente del PD Varese e moderato da Pino Tuscano, della segreteria del Pd di Varese ha visto gli interventi di un nutrito panel di esperti: da Marco Piuri, Amministratore Delegato di Trenord a Salvatore Margiotta, sottosegretario ai Trasporti e alle infrastrutture.

Ma con loro c’erano anche Angelo Colzani, Presidente Agenzia TPL Como Lecco Varese, Andrea Civati Assessore Mobilità Comune di Varese (che ha parlato della mobilità dolce in città), e Luca Stanzione, Segretario Generale Filt Cgil Lombardia.

L’intero dibattito è visibile nel video qui sotto, condiviso dalla pagina facebook della sezione.