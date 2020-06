Quotidianità al femminile, arrivano le “Sempiterne“

Le Sempiterne nascono nel periodo del Covid19 come luogo virtuale in cui condividere l’esperienza di una quotidianità diversa con regole nuove.

Di cosa si tratta? Un sito web (lesempiterne.wordpress.com)con una pagina Fb (lesempiterne) e Ig (le_sempiterne) in cui due amiche da sempre, con due vite completamente differenti, quella di una single e quella di una mamma, (amiche ritrovatesi durante il periodo dell’emergenza) hanno scelto di condividere le loro quotidianità attuali.

In questi primi giorni, le ricette apprese durante questo periodo sono messe a confronto e perfezionate chiedendo un’interazione con i follower( su Ig nonostante i pochi giorni di presenza un post ha addirittura un like di un affermato chef televisivo ) .

D’estate nasce il desiderio di visitare luoghi anche lontani… per ora accontentiamoci del web con i suoi video per conoscere meglio realtà a noi distanti. Senza dimenticare però le gite nel verde, favorendo il turismo di prossimità, come suggerito ieri dalla Milano Digital Week. Ecco allora condivisi video e post che possano fare meglio comprendere le regole che si devono rispettare per visitare luoghi vicini.

Gli argomenti in questo momento sono tanti e si aspettano suggerimenti. Proprio per questo, martedì mattina alle 11 le Sempiterne saranno in diretta Ig con Ary_mammaditre, una bravissima Ig mamma di tre bimbi.

I consigli sono ben accetti!

Info e contatti

lesempiterne@gmail.com

Social

Facebook lesempiterne https://www.facebook.com/lesempiterne

Instagram le_sempiterne https://www.instagram.com/le_sempiterne/