Rancio Valcuvia: scooter e fototrappole per colpire gli sporcaccioni della ciclabile

Attenzione a chi porta il cane a passeggio sulla pista ciclabile, o fra i vicoli del paese: grazie al finanziamento regionale richiesto e ottenuto da Rancio Valcuvia potrebbe essere proprio una fototrappola a incastrare i padroni sporcaccioni di innocenti quattro zampe.

E ancora: fra la spesa preventivata di circa 23 mila euro, gran parte dei costi coperti dal bando serviranno a coprire l’acquisto di uno scooter grazie al quale la polizia locale del paesino immerso nel verde della Valcuvia potrà meglio pattugliare il territorio.

«Penso ad un impiego principalmente per sorvegliare la pista ciclabile di fondovalle frequentata da sempre più persone», spiega il sindaco di Rancio Valcuvia Simone Castoldi, anche presidente di Comunità montana valli del Verbano .

«Con questi apparati, appunto fototrappole, videocamere e anche col nuovo mezzo su die ruote, renderemo difficile la vita agli sporcaccioni. Abbiamo il problema delle deiezioni canine, ma anche quello dell’abbandono di rifiuti. Grazie a questi strumenti colpiremo chi si rende responsabile di queste azioni», conclude il sindaco.

Tra i Comuni delle Valli, oltre ai 19 mila e 209 euro arrivati a Rancio Valcuvia, un analogo progetto con richiesta di finanziamento per 17.558 euro è stato finanziato a Mesenzana. In tutto Regione Lombardia ha finanziato 131 i progetti per l’acquisto di dotazione tecnico-strumentale per la Polizia locale e il rinnovo del parco veicoli.

La direzione Sicurezza della Regione Lombardia ha definito la graduatoria del bando di 2,6 milioni scaduto lo scorso 31 gennaio. In tutto sono state presentante 357 domande per l’acquisto di nuova dotazione per la Polizia locale.

Il progetto finanziato, come previsto dal banco dovrà essere realizzato, attraverso l’acquisto dei beni entro il 15 dicembre 2020. Con il bando di Regione Lombardia per la dotazione della Polizia locale è possibile acquistare anche: biciclette elettriche, droni, Dash cam, bodycam o telecamere indossabili, defibrillatore semiautomatico portatile, metal detector portatile, fototrappola, laser scanner, autovetture, moto, scooter, moto d’acqua, gommoni, motoslitte ed altro.